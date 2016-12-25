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Актуальная информация по крушению по крушению самолёта Ту-154 в Сочи

12:05, Декабрь 25, 2016

При выполнении планового перелета с аэродрома в г.Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154.

На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Разбившиеся артисты должны были дать новогодний концерт для российских военныхhttps://t.co/QDmaDrk9hC pic.twitter.com/8Nkp8lSelj — Life | Новости (@lifenews_ru) 25 декабря 2016 г.

Погодные условия в районе аэропорта г. Адлер (Краснодарский край) утром в воскресенье оцениваются как простые для пилотирования воздушного судна, при слабом ветре и хорошей видимости, заявляют в Росгидромете.

В разбившемся Ту-154 летели трое журналистов НТВ

Обломки разбившегося Ту-154 обнаружили в 12-14 км от береговой линии

Источник предположил попадание птицы в двигатель упавшего Ту-154

Минобороны заявило, что Доктор Лиза была в списке пассажиров разбившегося Ту-154https://t.co/sIKAph9jTC pic.twitter.com/gEQ4B1Dvat — Life | Новости (@lifenews_ru) 25 декабря 2016 г.

В шести км от берега Сочи обнаружили тело погибшего в катастрофе Ту-154

Военный эксперт Александр Жилин на телеканале Life не исключил версию теракта, так как пилоты потерпевшего крушения самолета не успели подать сигнал бедствия. По версии эксперта удар по самолету мог быть нанесен с акватории Черного моря

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования

По материалам агентств Интерфакс, Life News и РИА Новости

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