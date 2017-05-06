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Alla KONTRAPUNKT: В Тбилиси пройдет фестиваль Канчели и Шостаковича

19:09, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Музыкальный фестиваль alla KONTRAPUNKT творчества двух выдающихся композиторов — Гии Канчели и Дмитрия Шостаковича, пройдет Тбилиси с 9 по 15 мая.

Представляет фестиваль, который будет состоять из пяти вечеров, Национальный музыкальный центр Евгения Микеладзе и Николоза Равчели.

На сцене легендарные произведения двух авторов исполнит Национальный симфонический оркестр имени Микеладзе и всемирно признанные солисты из США, России, Италии и Грузии.

Среди них – известный американский кларнетист украинского происхождения Юлиан Милкис, грузинский альтист Георгий Цагарели, российские пианистки Ксения Башмет и Мария Меерович, итальянский скрипач Адреа Кортеси, российский трубач Сергей Накаряков и виолончелист Борис Андрианов.

В концертах также примут участие камерный оркестр Georgian Strings, ученический хор Музыкального колледжа имени Цинцадзе в Гори (регион Шида Картли), Государственная капелла Абхазии, Женский камерный хор Гори, Тбилисский патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы.

За дирижерским пультом будут Николоз Рачвели, Кахи Соломнишвили и Нино Циклаури.

Откроется фестиваль 9 мая в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили, где прозвучит знаменитая «Симфония №5» Шостаковича. Примечательно, что на вечере будет присутствовать бывшая супруга композитора Ирина Супинская. На открытии также прозвучит произведение Канчели «Светлая печаль».

На alla KONTRAPUNKT из творчества Гии Канчели можно будет услышать музыку, созданную им в разные годы для театра и кино, произведения «Ночные молитвы» и «Колыбельная солнцу», а также три миниатюры грузинского композитора. Кроме того, на фестивале пройдет мировая премьера нового произведения Канчели «Письма друзьям».

Из произведений же Дмитрия Шостаковича публика услышит концерт для фортепьяно, трубы и струнных, сонату для скрипки и фортепьяно, а также сюиту из музыки к кинофильму «Гамлет».

Три концерта (10, 12 и 14 мая) пройдут на сценах Тбилисского государственного театра имени Руставели. Завершится фестиваль на сцене театра оперы и балета. В программе последнего вечера «Styx» Канчели и концерт для виолончели с оркестром №1 Шостаковича.

Начало всех концертов в 20:00. Билеты и абонементы на фестиваль можно приобрести онлайн – на сайте www.biletebi.ge.

Организатор проекта – Союз деятель искусства Conceptart, при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии, мэрии Тбилиси и Посольства Италии в Грузии.

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