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Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе приговор бывшим чиновникам МВД

12:33, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому, в превышении служебных полномочий и незаконном использовании компьютерных данных были признаны виновными экс-замглавы МВД Грузии Шота Хизанишвили, бывший глава департамента конституционной безопасности (ДКБ) Леван Кардава и бывший заместитель ДКБ Васил Лелуашвили. Об этом говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.

Дело касается тайных аудиозаписей и исчезновения на несколько дней в 2012 году Бесо Сурмава — охранника миллиардера и основателя политической коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, который в то время был в оппозиции правительству Михаила Саакашвили.

Тбилисский городской суд в июне 2016 года признал виновным Шоту Хизанишвили, Левана Кардава и Васила Лелуашвили в превышении служебных полномочий и приговорил к 1 году и 6 месяцам тюрьмы.

Кроме того, Васил Лелуашвили был признан виновным и в незаконном использовании компьютерных данных или/и компьютерных систем по предварительному сговору с использованием служебного положения и приговорен к 3 годам тюрьмы.

По данным прокуратуры, в 2009 году Васил Лелуашвили поручил сотрудникам ДКБ создать компьютерную программу для проникновения в компьютерную систему, а также для осуществления прослушивания и записи разговоров людей, находящихся рядом с компьютером. В итоге в 2011 году «вирусная программа» была создана и департамент незаконным путем получал личную информацию об интересующих лицах.

Также согласно материалам дела, Бесо Сурмава в сентябре 2012 года был доставлен в здание ДКБ. Тогдашний заместитель министра внутренних дел Шота Хизанишвили и глава ДКБ Леван Кардава осуществили давление на сотрудник личной охраны Иванишвили. Сурмава заставили зачитать перед камерой заранее подготовленный текст, согласно которому, именно он проводил тайную запись разговоров представителей коалиции Иванишвили.

На самом деле записи разговоров членов оппозиционного блока были получены незаконным путем сотрудниками МВД по заданию Васила Лелуашвили. Для этого Шота Хизанишвили выделил деньги в размере 150 тысяч евро, изъятые в качестве вещественного доказательства по другому уголовному делу. После этого, сотрудники МВД Грузии 27, 28 и 29 сентября 2012 года распространили эти аудиозаписи в сети YouTube от имени Бесо Сурмава.

Это не первое уголовное дело, заведенное против Васила Лелуашвили и Левана Кардава. Кардава приговорен к 11 годам и трем месяцам лишения свободы по делу т.н. «Навтлугской спецоперации», а Лелуашвили проходит по делу распространения видеокзаписей личного содержания.

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