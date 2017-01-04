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Апелляционный суд Тбилиси отказался пересматривать дело убившей мужа и сына Магды Папидзе

15:51, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Тбилисский апелляционный суд отклонил ходатайство о пересмотре дела Магды Папидзе, приговоренной к бессрочном заключению за убийство мужа и сына. Об этом сообщает интернет-телевидение «Палитра ньюс».

Папидзе приговорили к бессрочному заключению 6 июля 2016 года. Дело рассматривал суд присяжных. Папидзе была признана виновной в том, что 20 декабря 2015 года она после ссоры сначала убила мужа, а после задушила малолетнего сына.

Адвокат Марика Пхаладе требовала упразднения вердикта суда присяжных и назначения нового слушания по делу, однако суд не удовлетворил ходатайство.

Согласно грузинскому законодательству, Папидзе может выйти на свободу только через 20 лет, если местный совет министерства пробации посчитает, что срок заключения был для нее достаточным.

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