Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

Аслан Абашидзе в третий раз стал отцом в 78 лет 

17:35, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия.  Бывший глава Аджарии Аслан Абашидзе в 78-летнем возрасте в третий раз стал отцом — 5 апреля у него родился сын, которого назвали Александр. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Ростома Абашидзе – родственника проживающего в Москве Аслана Абашидзе.

От первого брака с Магули Гогитидзе, которая скончалась от рака в 2003 году, у Аслана Абашидзе двое детей — Диана (1970 года рождения) и  Георгий (1976 года).

Второй супруге Абашидзе — Анне, родившей ему сына — 45 лет. Она является армянкой по происхождению. Аслан Абашидзе познакомился с ней еще в Батуми и забрал с собой в Москву, где проживает с 2004 года после бегства из Грузии.

В марте 2006 года против Абашидзе в Грузии было выдвинуто обвинение в преднамеренном убийстве в 1991 году заместителя председателя парламента Аджарии Нодара Имнадзе. 22 января 2007 года Батумский городской суд заочно приговорил Аслана Абашидзе к 15 годам лишения свободы и выплате в бюджет Грузии около $60 млн. Он также был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. После смены власти в Грузии в 2012 году дело Аслана Абашидзе решено было расследовать заново.

Комментарии

Related Articles

  • Официальный Тбилиси осудил визит главы РФ в Сухуми

    Официальный Тбилиси осудил визит главы РФ в Сухуми

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Глава МИД Грузии осудил предстоящий визит главы МИД РФ на территорию оккупированной Абхазии  и назвал его провокационным. Сергей Лавров намерен посетить Абхазию 18 апреля, чтобы открыть в Сухуми новое здание российского посольство. Абхазия и Цхинвальский регион официально признаны международным сообществом оккупированными территориями. Факт оккупации подтвержден в результате того, что Россия признала

  • В Тбилиси впервые выступит «Театр у моста» из Перми

    В Тбилиси впервые выступит «Театр у моста» из Перми

      ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия.  Гастроли Пермского «Театра у моста» впервые пройдут 27 и 28 апреля на сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Шота Руставели. Согласно рейтингу журнала Forbes,  «Театр у моста» входит в десятку лучших провинциальных театров России. Основателем и художественным руководителем театра является заслуженный артист РФ Сергей Федотов. Театр успешно гастролировал в

  • Грузинские эксперты комментируют предстоящий визит Сергея Лаврова в Сухуми

    Грузинские эксперты комментируют предстоящий визит Сергея Лаврова в Сухуми

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Политологи советуют властям Грузии активизировать свои действия на международной арене в связи с политикой России на оккупированных грузинских территориях — Абхазии и Цхинвальском регионе. Эксперты в интервью телекомпании «Рустави-2» прокомментировали предстоящий 18 апреля визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сухуми. «Россия перейдет от оккупации к аннексии. Пока что Россия

166
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия