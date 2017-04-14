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Аслан Абашидзе в третий раз стал отцом в 78 лет

17:35, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Бывший глава Аджарии Аслан Абашидзе в 78-летнем возрасте в третий раз стал отцом — 5 апреля у него родился сын, которого назвали Александр. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Ростома Абашидзе – родственника проживающего в Москве Аслана Абашидзе.

От первого брака с Магули Гогитидзе, которая скончалась от рака в 2003 году, у Аслана Абашидзе двое детей — Диана (1970 года рождения) и Георгий (1976 года).

Второй супруге Абашидзе — Анне, родившей ему сына — 45 лет. Она является армянкой по происхождению. Аслан Абашидзе познакомился с ней еще в Батуми и забрал с собой в Москву, где проживает с 2004 года после бегства из Грузии.

В марте 2006 года против Абашидзе в Грузии было выдвинуто обвинение в преднамеренном убийстве в 1991 году заместителя председателя парламента Аджарии Нодара Имнадзе. 22 января 2007 года Батумский городской суд заочно приговорил Аслана Абашидзе к 15 годам лишения свободы и выплате в бюджет Грузии около $60 млн. Он также был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. После смены власти в Грузии в 2012 году дело Аслана Абашидзе решено было расследовать заново.

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