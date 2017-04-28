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Авиакомпания «Georgian Airways» призывает правительство защитить интересы отечественной гражданской авиации 

20:05, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия.  Авиакомпания «Georgian Airways – Айрзена» обращается к правительству с просьбой о помощи.

В Грузии нет государственной авиакомпании —  самая крупная в стране авиакомпания «Georgian Airways» является частной.  В связи с этим Айрзена жалуется на сложность конкуренции с  национальными авиакомпаниями, которые  устанавливают на рынке демпинговые цены благодаря финансовой поддержкой правительств своих стран.

В своем заявлении, распространенном на фейсбуке, «Georgian Airways» называет   «авиакомпаниями-монстрами» таких национальных авиаперевозчиков как «Аэрофлот» и «Turkish Airlines».

«Нам постоянно приходится работать в условиях нездоровой конкуренции, так как  такие монстры как   «Аэрофлот»,  «Turkish Airlines» и другие авиакомпании, получающие от правительств своих стран  прямое или косвенное финансирование, осуществляют на грузинском авиарынке оперирование демпинговыми ценами.  Более того, «Объединение аэропортов Грузии» предоставляет максимальные льготы иностранным авиакомпаниям, которые и без того пользуются льготами в собственных странах», — говорится в сообщении.

«Хотим напомнить, что Айрзена – это грузинская авиакомпания, которая функционирует с 1993 года. За это время авиакомпания внесла в бюджет государства сотни миллионов лари и сейчас обеспечивает работой более 500 квалифицированных кадров. В условиях здоровой и справедливой конкуренции грузинская авиация будет развиваться еще быстрее и сможет обеспечить работой большее количество людей», — отмечает грузинская авиакомпания.

В сообщении говорится, что несмотря на сложности, «Georgian Airways»  продолжает осуществлять полеты в Вену, Амстердам, Москву, Тель-Авив.

Кроме того, «Georgian Airways» намерена добавить новые направления: Лондон, Киев, Прага, Париж,  Казань и Сочи.

«Просим все компетентные структуры, которые обязаны обеспечить условия справедливой конкуренции, защитить отечественную авиацию от уничтожения», — пишет Айрзена в своем заявлении.

 

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