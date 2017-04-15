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Автомобиль сгорел в центре Тбилиси

14:25, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Автомобиль сгорел в тбилисском районе Ваке сегодня утром, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Инцидент произошел на улице Палиашвили. Легковая машина марки «Мерседес» загорелась во время движения. На месте были мобилизованы бригады пожарных и патрульная полиция.

«Рустави 2» также распространяет кадры с места происшествия, снятые очевидцем.

В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями журналистам сообщили, что пожар уже потушен. По их словам, никто не пострадал в результате случившегося.

В министерстве внутренних дел заявили, что на месте не было зафиксировано никаких признаков преступления, а водитель воспламенившегося автомобиля не имеет претензий. Соответственно, расследование по факту не было начато.

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