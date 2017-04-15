Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Происшествия

Автомобиль сгорел в центре Тбилиси

14:25, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Автомобиль сгорел в тбилисском районе Ваке сегодня утром, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Инцидент произошел на улице Палиашвили. Легковая машина марки «Мерседес» загорелась во время движения. На месте были мобилизованы бригады пожарных и патрульная полиция.

«Рустави 2» также распространяет кадры с места происшествия, снятые очевидцем.

В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями журналистам сообщили, что пожар уже потушен. По их словам, никто не пострадал в результате случившегося.

В министерстве внутренних дел заявили, что на месте не было зафиксировано никаких признаков преступления, а водитель воспламенившегося автомобиля не имеет претензий. Соответственно, расследование по факту не было начато.

Комментарии

Related Articles

  • Можно ли посещать кладбище на Пасху?

    Можно ли посещать кладбище на Пасху?

    ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Пасха – самый главный христианский праздник, день радости и всеобщей любви, символизирующий победу жизни над смертью. В праздник Пасхи многие христиане спешат на кладбища, чтобы помянуть умерших родственников. Свои действия они аргументируют тем, что Пасха — это «день мертвых», так как по преданию Иисус спустился в преисподнюю, дабы рассказать о вечной

  • Nazareth и другие звезды выступят в Батуми на следующей неделе

    Nazareth и другие звезды выступят в Батуми на следующей неделе

    ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Знаменитая шотландская рок-группа Nazareth, американский рок-музыкант Тим Оуэнс, ранее лидировавшего в Judas Priest, и экс-участник Rainbow, шотландец Дуги Уайт выступят в Батуми. Всемирно известные музыканты сыграют для жителей и гостей столицы Аджарии в рамках Батумского музыкального фестиваля European Spring Sound. Он пройдет 21-25 апреля на сцене Батумского музыкального центра. В Батуми

  • Грузия заняла 29 место в рейтинге безопасных стран мира

    Грузия заняла 29 место в рейтинге безопасных стран мира

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Грузия расположилась на 29 месте из 136 стран мира в рейтинге безопасных стран, составленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) – эксперты оценили безопасность в Грузии 6,01 баллами из 7 максимальных. Рейтинг безопасности — часть более глобального исследования, которое называется Индекс конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма за 2017 год. В нем Грузия занимает 70-е место с 3,7 баллами

166
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия