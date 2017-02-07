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Белорусские строительные компании заинтересовались проектами в Грузии

20:29, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Беларусь проявляет интерес к участию в проектах на территории Грузии. Об этом было заявлено в ходе встречи правительственной делегации из Беларуси с вице-премьером и министром финансов Грузии Дмитрием Кумсишвили.

На встрече в Тбилиси были обсуждены вопросы развития торговых и экономических отношений двух стран.

«Мы рассмотрели вопросы экономического сотрудничества двух стран, возможности углубления потенциальных торгово-экономических отношений и возможные инвестиционные проекты», — сказал заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа по окончанию встречи журналистам.

Заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников отметил, что белорусские строительные компании высказывают интерес к проектам в Грузии.

«Нам интересно участие наших компаний здесь, в Грузии… Мы знаем, что у вас развиваются курорты, и предложили строительные услуги для реализации у вас в стране. Я думаю, что опыт, который есть у нас в республике, будет интересен и здесь», — сказал Огородников.

Сегодня представители делегации Беларуси провели очередной раунд двухсторонних политических консультации на уровне заместителей министров двух стран.

На встрече также обсуждалась подготовка запланированного на 1-2 марта визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Минск.

Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения 6 января 1994 года.

Дипломатическое представительство Беларуси открылось в Тбилиси в августе 2016 года. Посольство Грузии в Беларуси было открыто в 2007 году.

Основные направления сотрудничества между Грузией и Беларусью — это сельское хозяйство, транспорт и туризм.

Внешнеторговый оборот между Грузией и Беларусью в 2016 году составил более 76,2 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии составил — порядка 18,3 миллиона долларов, а импорт из Беларуси — порядка 58 миллионов долларов.

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