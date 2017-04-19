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Близ Керченского пролива затонул сухогруз с гражданином Грузии

11:15, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Шторм мешает проведению спасательной операции в Черном море, где потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала» с гражданином Грузии на борту.

Сухогруз перевозил зерно из Ростовской области в Турцию под флагом Панамы. На борту судна находились девять граждан Украины, два гражданина России и один гражданин Грузии. По неустановленной пока причине сухогруз потерпело крушение и затонул вблизи Керченского пролива сегодня около 04:30 утра по тбилисскому времени.

МЧС России проводит операция по спасению моряков с привлечением вертолета Минобороны России.

На данном этапе известно, что из 12 членов экипажа удалось спасти только троих.

«Шторм 4 балла, очень высокие волны, порывы сильного юго-западного ветра, погода очень неблагоприятная для проведения поисков», — сообщают российские СМИ о поисках со ссылкой на МЧС.

В Агентстве морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии корр «Новости-Грузия» подтвердили, что на борту потерпевшего крушения сухогруза действительно находился один гражданин Грузии. «Это вся информация, которой мы владеем к этому времени. Нам сложно получить достоверную информацию относительно личности грузина. Однако сейчас мы работаем над этим», — подчеркнули в агентстве морского транспорта.

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