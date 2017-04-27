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Более девяти тысяч полицейских отстранены от службы в Турции

8:54, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Турецкая полиция отстранила от службы более 9 тысяч сотрудников, которых власти считают сторонниками живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Reuters.

В министерстве внутренних дел Турции заявили, что это сделано в интересах национальной безопасности.

Кроме того, накануне в результате самой масштабной за последние месяцы полицейской операции, были задержаны более 1000 человек, большинство из которых также являются сотрудниками правоохранительных органов.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что операция была нацелена на людей, «внедренных в наши полицейские силы, так называемых тайных имамов».

«Одна тысяча и девять тайных имамов были задержаны к этому времени в 72 провинциях, и операция продолжается», — сказал Сойлу журналистам накануне в Анкаре.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. С тех пор были арестованы 40 000 предполагаемых сторонников исламского проповедника, уволены и отстранены от службы — 120 000. Сам Гюлен, уже много лет живущий в США, отрицает свою причастность к июльским событиям.

Сразу после референдума, по результатам которого полномочия президента Турции будут серьезно расширены, парламент продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца.

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