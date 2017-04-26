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Бурджанадзе намерена подать иск в суд против Кобахидзе

18:57, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе намерена подать иск в Кутаисский городской суд против председателя законодательного органа страны Ираклия Кобахидзе.

Бурджанадзе недовольна тем, что за день по проведения итогового заседания Государственной конституционной комиссии Грузии, Кобахидзе принял решение исключить из состава комиссии 13 представителей оппозиционных партий. Соответствующий приказ Кобахидзе издал 21 апреля.

Соответственно, в последний день работы комиссии, состав комиссии вместо 73 членов, был определен 60 членами. Тем самым изменился и кворум принятия решения.

На итоговом заседании, которое состоялось 22 апреля, окончательный вариант поправок в главный закон страны был принят 43 голосами «за» и 8 — «против».

«В истории парламента Грузии или в истории парламентов мира не раз были случаи, когда по отдельным вопросам политические партии или депутаты обращались к режиму бойкота. И представьте себе, если бы председатель парламента изъял бы их из парламентского списка, изменил бы кворум и так провел бы голосование. Именно такое беспрецедентное решение принял Ираклий Кобахидзе, которое единогласно поддержали остальные члены «Грузинской мечты», — заявила Бурджанадзе.

В подписании проекта поправок, которые поступили в парламент в начале недели, не участвовали представители семи оппозиционных партий. Они бойкотировали работу комиссии из-за того, что правящая партия «Грузинская мечта» отказалась учесть их предложения и замечания.

Бойкот комиссии объявили бывшая правящая партия «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Альянс патриотов Грузии», а также непарламентская оппозиция: «Государство для народа», «Свободные демократы», «Демократическое движение» и «Лейбористская партия Грузии».

Конституционная комиссия начала работу в декабре прошлого года и ее главной целью было приведение Конституции Грузии в соответствии с существующей реальностью.

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