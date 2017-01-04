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Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава выступил в суде с заключительным словом

21:11, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава впервые воспользовался правом выступить с заключительным словом на судебном процессе.

Сегодня апелляционный суд обсуждал приговор суда первой инстанции, согласно которому, Угулава был осужден на лишение свободы сроком на 4 года и 6 месяцев по обвинению в присвоении и растрате государственных средств в размере 5 миллионов лари (около 2,5 миллионов долларов).

Прокуратура обвиняет бывшего мэра в том, что в созданной при мэрии структуре «Тбилсервис групп» были трудоустроены активисты в то время правящей партии «Национальное движение», которые получали зарплату из бюджетных средств.

После выступления Угулава коллегия апелляционного суда удалилась для совещания. Когда будет объявлено решение суда – пока не известно.

В своем обращении к суду Угулава признал, что создал ООО «Тбилсервис груп», сотрудники которого в том числе использовались как агитаторы партии «Национальное движение». Вместе с тем бывший мэр подчеркнул, что не согласен с обвинениями прокуратуры в растрате государственных средств.

Бека Басилая — адвокат Угулава, заявил журналистам, что истраченные на затраты сотрудников «Тбилсервис груп» средства нельзя назвать растратой или присвоением, так как «нанятые мэрией люди делали полезные для города дела».

По словам адвоката, в своей сегодняшней речи Угулава подчеркнул, что использование в административном органе сотрудников, выбранных по партийному признаку, является довольно характерной проблемой для многих правящих партий постоветского пространства.

В своем заявлении Угулава выразил сожаление, что не поставил себе задачу и не приложил максимум усилий для разделения функций административного органа и партии. Он указал на то, что подобная практика существовала в Грузии и до того, как он стал мэром, а также существует и сейчас. Однако, подчеркнул Угулава, это не снимает с него ответственности за подобную ошибку.

«У меня не было намерения назначать только партийных людей в Тбилсервис. Однако я осознаю: я хотел, чтобы получилось хорошо, но так не вышло. И я не маленький ребенок, у меня нет недостатка в опыте, в том числе, в политическом. Когда государство платит человеку зарплату за то, что он идет к гражданам и говорит о партии, это очень плохо. Я очень сожалею, что не смог изжить эту плохую практику. В принципе, если бы я ставил такую цель… Ведь те цели, что я ставил вместе со своими сотрудниками, мы их, в принципе, добились. С этим было не так, этот вопрос так не задумывался. Но так вышло. Плохо ли это? Конечно же, плохо», — сказал Угулава.

«Так происходило и до меня, и после. Но я не собираюсь говорить о том, что было до меня и что происходит сейчас. Это не тот вопрос, который мы с вами рассматриваем. Поэтому, давайте договоримся: я считаю, что если люди работают на государственный институт как агитаторы правящей партии — это однозначно плохо. Я не отказываюсь от этого, эта проблема касается меня, и никого другого я обвинять не собираюсь», — подчеркнул Угулава в своем выступлении на суде.

18 сентября 2015 года Угулава был осужден за эпизод «Тбилсервис груп» на 9 лет и 6 месяцев. После амнистии этот срок сократился до 4 лет 6 месяцев. Между тем адвокаты Угулава обжаловали в Конституционном суде норму Уголовного права, которая касается присвоения и растраты средств.

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