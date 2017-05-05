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Бывший председатель Тбилисского суда внес иск против депутатов и министра

18:39, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Бывший глава Тбилисского городского суда Мамука Ахвледиани внес иск в суд против пяти депутатов от правящей партии «Грузинская мечта», министра юстиции Теи Цулукиани, режиссера Гоги Хаиндрава и главы НПО «Объединение правозащитников» Николоза Мжаванадзе.

Бывший судья обвиняет представителей властей в заявлениях, оскорбляющих его честь и достоинство.

Депутаты, на которых жалуется Ахвледиани, а это Арчил Талаквадзе, Эка Беселия, Мамука Мдинарадзе и Звиад Дзидзигури, вместе с министром юстиции и приближенным к властям режиссером в публичных заявлениях в разное время указывали на то, что Ахвледиани получил огромное состояние нечестным путем.

Эти комментарии появились после того, как в феврале 2017 года «Объединение правозащитников» обвинило Ахвледиани в том, что он является владельцем имущества на общую сумму в 6 миллионов долларов, которое якобы было зарегистрировано на него и на членов его семьи.

«Сегодня я внес иск в связи с распространением заявлений, оскорбляющих честь и достоинство. Распространилась информация, согласно которой, я якобы скопил незаконное имущество на счетах в оффшорных зонах. Я собрал все факты, о которых говорили ответчики, приобщил реальные доказательства и внес в суд иск», — сказал Ахвледиани в беседе с журналистами.

Бывший глава суда требует возмещения морального ущерба в размере 10 тысяч лари (более 4,1 тысячи долларов) от каждого ответчика и публичных извинений от представителей власти.

Ахвледиани также обещал в случае победы на процессе пожертвовать полученную от истцов сумму на учебу студентов юридического факультета.

Следует отметить, что Мамука Ахвледиани не в первый раз оказывается в центре скандала и цифра в шесть миллионов связана с делом оппозиционной телекомпании «Рустави-2».

Все началось с того, что в декабре 2015 года у Ахвледиани испортились отношения с Высшим советом юстиции после того, как этот орган избрал своего секретаря Левана Мурусидзе на пост судьи Тбилисского апелляционного суда. Ахвледиани опротестовал это назначение и потребовал отставки председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе и членов Совета.

Более того, Ахвледиани распространил информацию, связанную с утечкой правильных ответов на тесты, предназначенных для экзаменов кандидатов в судьи. Этот факт уже расследует главная прокуратура Грузии.

После этой истории Высший совет юстиции уже в феврале 2016 года начал дисциплинарное преследование Ахвледиани, которое завершилось его смещение с поста председателя Тбилисского суда. Ахвледиани обжаловал это решение в суде, однако его жалоба не была удовлетворена.

В октябре 2016 года в интернете распространилась аудиозапись беседы Мамуки Ахвледиани с гендиректором оппозиционного телеканала «Рустави-2» Никой Гварамия, на которой Ахвледиани – на тот момент еще глава суда, жалуется на отсутствие необходимого количества судей и криикует методы работы председателя Верховного суда Нино Гвенетадзе. Гварамия также говорит о судьях и передаче кому-то денег — части от 6 миллионов. Эта история также вызвала сканадал, однако и Ахвледиани, и Гварамия категорически опровергли свою причастность к деньгам.

Гварамия признал факт разговора, который он записал сам, но отмечал, что ему незачем было платить взятку Ахвледиани, поскольку он не имел никакого отношения к судебному процессу по делу телекомпании. Гендиректор телекомпании тогда поставил и другой вопрос — как аудиозапись разговора с Ахвледиани и третьим лицом попала из его личного рабочего компьютера в интернет?

В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело по статьям «самовольное проникновение в компьютерную систему» и «нарушение тайны личной переписки, телефонных переговоров или сообщений, переданных иным способом», что карается штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы от 2 до 3 лет. При этом лица, опубликовавшие аудиозапись разговора Ахвледиани и Гварамия до сих пор не задержаны.

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