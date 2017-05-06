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Чай с плантаций в Западной Грузии начали продавать в Китае

18:42, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Чай, выращенный на плантациях в муниципалитете Цаленджиха в Западной Грузии, начали продавать в Китае.

Инвесторы из Китая, который сегодня удерживает более четверти мирового объема производства чая, около года назад заинтересовались плантациями, принадлежащими компании «Лази».

Специалисты из азиатской биотехнологической фирмы «Чедзан Ранран» остались довольны качеством выращиваемого в Цаленджихе чая – грузинское предприятие привлекло первую инвестицию в размере 80 тысяч долларов.

Перерабатывать чай на предприятии «Лази» начали по китайским технологиям – производят черный и зеленый чай. На местных плантациях сегодня работает 150 сборщиков.

«В течение лет чайная культура Грузии была в упадке. Мы приехали сюда, чтобы изучить качество местного чая. Ваш чай действительно отличается высоким качеством. Для того, чтобы бизнес пошел в гору, чаю нужен уход. Именно поэтому мы решили перерабатывать грузинский чай по нашим технологиям. Мы планируем работать еще больше и обдумываем большой проект, который привлечет инвестиции», — сказал основатель «Чедзан Ранран» Чан Ван Ху.

Фото: Районная администрация муниципалитета Цаленджиха/ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

Гонер Салиа, ставший партнером Ван Ху отмечает, что чай с плантаций «Лази» пользуется большим спросом на китайском рынке.

«Первую партию продали по цене от 80 до 100 долларов за килограмм. Вторая партия будет еще лучше по качеству, благодаря измененным технологиям. Сейчас цена произведенного в Цаленджихе чая, на китайском рынке будет составлять 300 долларов», — говорит Салиа.

Компания «Лази» — участник правительственной программы «Грузинский чай», которая была запущена министерством сельского хозяйства и министерством экономики и устойчивого развития в 2015 году. За два года в стране были реабилитированы 500 гектаров чайных плантаций. Объем привлеченных инвестиций составил более 1,2 миллиона лари (около 522 тысяч долларов). От этой суммы около 925 тысяч лари (около 402 тысяч долларов) в реабилитацию плантаций инвестировало государство.

Всего в рамках программы правительство обещает поэтапно реабилитировать 7 тысяч гектаров чайных плантаций, которые находятся на балансе государства.

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