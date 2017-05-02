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Чехия поможет Грузии в ранней диагностике онкологических заболеваний

18:00, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Грузия и Чехия начинают сотрудничество в сфере ранней диагностике, превенции и лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщает министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко и директор Агентства развития Чехии Майкл Каплан подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.

В рамках проекта, в Зугдиди построят скрининг-центр для диагностики онкологических заболеваний. В центре можно провести диагностику рака груди и шейки матки, а также все необходимые обследования. Стоимость проекта составляет 1,8 миллионов евро.

Кроме того, проект предусматривает создание в Тбилиси департамента детской гематологии.

В рамках соглашения Грузия и Чехия также планируют переподготовку врачей и медсестер для более эффективного и современного лечения онкологических заболеваний и получения навыков во время паллиативного ухода (уход за неизлечимыми больными). Часть грузинского медицинского персонала уже прошла курс переподготовки с чешскими коллегами.

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