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Четыре победы грузинского кино на фестивале в Пекине 

18:40, Апрель 24, 2017

 

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия.  Два грузинских кинофильма получили по две награды на VII Пекинском международном кинофестивале, который проходил в столице Китайской Народной Республикой с 16 по 23 апреля.

В этом году в рамках фестиваля состоялось более 300 различных мероприятий, а показы фильмов прошли одновременно в 30 кинотеатрах столицы Китая.

Грузинские кинематографисты одержали победу в четырех номинациях, включая главный приз VII Пекинского международного кинофестиваля за лучший художественный фильм — премию «Храм неба» («Тяньтань»). За нее боролись 15 фильмов, снятые представителями 19 стран. Всего в этом году  для участия в фестивале были отобраны  424 фильма из 49 стран.

 

 

Премией «Храм неба» был удостоен фильм «Лука» грузинского режиссера Георгия Барабадзе.

Фильм  повествует о жизненной истории молодой сванской женщины Лиле, которая  покидает свой родной край Сванетию и отправляется в Абхазию, в Гали, в разгар военного конфликта. В ленте семейная драма Лиле разворачивается в прибрежном доме, на фоне войны. В картине снялись Кети Цхакая, Нино Касрадзе, Лия Капанадзе.

Именно за работу в фильме «Лука» актриса Лия Капанадзе была названа исполнительницей лучшей роли второго плана пекинского фестиваля.

Еще один грузинский фильм — картина «Чужой дом» режиссера Русудан Глурджидзе, действие которого также связано с конфликтом в Абхазии,  победил в номинации «Лучшая режиссура».   Эта же картина была удостоена премии за лучшую операторскую работу – оператор ленты Горка Гомез Андре.

Жюри VII Пекинского международного кинофестиваля возглавил датский кинорежиссер, многократный лауреат различных фестивалей и кинопремий, двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Билле Аугуст. В жюри кинофестиваля также вошла китайская актриса Цзян Вэньли, режиссер Мэйбл Чунг (Чжан Ваньтин). Кроме них в жюри попали Раду Жуде, Паоло дель Брокко, Роберт Минкофф, а также актер Жан Рено.

Пекинский международный кинофестиваль учрежден правительством Пекина и проходит ежегодно с 2011 года. Фестиваль постоянно посещают голливудские звезды, режиссеры, продюсеры и руководители студий. Фестиваль стремится создать широкий форум для взаимодействия между китайскими и международными киностудиями.

В прошлом году главную премию кинофестиваля завоевала аргентинская картина «Паулина» (Paulina) режиссера Сантьяго Митре.

 

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