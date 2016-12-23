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Чиновники мэрии Тбилиси отказались от 13-й зарплаты в размере $2 миллионов

14:56, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. Высокопоставленные чиновники мэрии Тбилиси решили уступить свою тринадцатую зарплату. Об этом заявил сегодня на брифинге глава финансово-бюджетной комиссии и по управлению имущества сакребуло Тбилиси Джаба Самушия.

«По решению правительства Тбилиси, мэра и большинства в Тбилисском сакребуло, высокопоставленные лица, трудоустроенные в мэрии, не получат 13-ю новогоднюю зарплату. Указанная сумма будет полностью направлена на финансирование 13-ой зарплаты сотрудников со сравнительно низким доходом», — сказал Самушия.

Выделенная сумма была получена благодаря экономии на тендерах в 2016 году и составляет 6,5 миллиона лари (примерно 2,3 миллиона долларов). Именно такая сумма будет потрачена на новогоднюю зарплату.

Новогоднюю зарплату получат дворники, водители, работающие на машинах службы очистки и их помощники, технический персонал «Тбилсервис групп», водители автобусов, машинисты и контролеры метро, а также воспитатели детских садов.

При этом Самушия не смог назвать точную цифру — сколько именно сотрудников городских служб получат новогоднюю зарплату. Он отметил, что количество этих сотрудников будет подсчитано.

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