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Число полетов в воздушном пространстве Грузии выросло на 15%

17:16, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Число полетов в воздушном пространстве Грузии выросло на 15% с января по апрель 2017 года, сообщает компания «Сакаэронавигация» при министерстве экономики.

За четыре месяца компания «Сакаэронавигация» обслужила 41 тысяч 914 воздушных кораблей. В аэропортах Грузии увеличилось количество прилетов и отлетов, а также число транзитных рейсов.

С января по апрель выполнено 9 тысяч 618 инструментальных полетов, что на 2 тысяч 544 полетов больше (рост 35%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инструментальные полеты выполняются по правилам полета по приборам.

За январь-апрель было выполнено 31 тысяч 426 транзитных рейсов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За последние годы значительно растет заинтересованность иностранных компаний воздушным пространством Грузии. Это обусловлено оптимально спланированными маршрутами «Сакаэронавигации», аэропортами, которые оборудованы новейшей навигацией и современной техникой, а также сервисом европейского уровня, которого предлагают наши авиакомпании», — заявил генеральный директор компании «Сакаэронавигация» Гоча Музвришвили.

На сегодняшний день компания «Сакаэронавигация» обслуживает воздушные судна на 19 маршрутах.

В целом на грузинском авиарынке оперируют 33 авиакомпании, которые летают в 20 стран мира по 46 направлениям. В Минэкономики считают, что популярность авиарынка Грузии растет, что напрямую связано с ростом туризма в стране.

Грузию с января по апрель 2017 года посетили порядка 1,8 миллиона иностранцев, что на 11,1% больше данных за предыдущий год. Из общего числа визитеров в Грузии туристами были порядка 736,3 тысячи человек, что на 26,9% больше данных за 2016 год. Всего в 2016 году в Грузии побывали более 6,3 миллиона иностранцев.

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