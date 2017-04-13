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Чистый четверг: Патриарх Грузии совершил чин «омовения ног»  

18:18, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия.  Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй  во время сегодняшней проповеди совершил чин омовения ног двенадцати священнослужителям. Глава Грузинской Православной Церкви призвал всех причаститься в Великий четверг.

Торжественное богослужение Илия Второй провел в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы.

Патриарх отметил, что ритуал омовения ног напоминает верующим Тайную вечерю — последнюю пасхальную трапезу Иисуса Христа со своими ближайшими учениками, на которой Иисус омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

«Сегодня особенный день — Великий четверг. День, когда Господь причастил своих учеников плотью и кровью своей. Это настолько важный день, что все должны принять святое причастие», — сказал Патриарх во время проповеди.

Суть Великого четверга – показать, насколько человек готов быть терпимым, искренним и сострадающим по отношению к другим людям.

Страстной четверг – это начало самой строгой части поста, которая продолжается вплоть до наступления Пасхи. В этом году православный мир отмечает Пасху 16 апреля.

 

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