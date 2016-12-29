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CNN: Новогодняя иллюминация превращает Тбилиси в неземной город

11:49, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Американский телеканал CNN рассказывает своим зрителям о новогодней иллюминации на улицах Тбилиси.

Снимок украшенных центральных улиц грузинской столицы попал в фотоподборку «Рождественские огни по всему миру».

«Для некоторых, время каникул означает встречу с Сантой в торговом центре, традиционную поездку в церковь и раздумья по поводу того, как оформить рождественские открытки таким образом, чтобы быть одинаково оригинальным и вежливым во всех поздравлениях. Однако для многих праздники — это время наслаждаться рождественскими огнями», — говорится в описании.

Телеканал считает, что новогодние огни превращают Тбилиси в «неземной» город. «Это делает час пик гораздо более интересным», — отмечает CNN.

Всего в подборке телеканала 16 снимков. Помимо Тбилиси, CNN отмечает рождественскую иллюминации в Бруклине, Окленде (Новая Зеландия), Будапеште (Венгрия), Монако, Сиднее, Лондоне, французской Ницце и других городах.

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