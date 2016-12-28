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Дарчиашвили о расколе в ЕНД: Нет смысла оставаться вместе

19:57, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Часть лидеров «Единого национального движения» готово покинуть партию, сообщил представитель ЕНД Давид Дарчиашвили корр. «Новости-Грузия».

Противоречия в самой крупной оппозиционной силе, основателем которой является третий президент Грузии Михаил Саакашвили, обострились после проведения парламентских выборов.

ЕНД готовится к съезду 20 января, на котором будет переизбран политический совет. Скорее всего, после этого часть сторонников Гиги Бокерия и Давида Бакрадзе больше не сможет влиять на жизнь партии. Их уже отстранили от организации съезда и планируют исключить из партии.

Противники обвиняют команду Бокерия в том, что они пытаются отложить съезд. Сам Саакашвили также обижен на команду Бокерия из-за того, что им удалось провести на политсовете решение занять депутатские кресла, в то время как он советовал бойкотировать второй тур выборов и работу парламента.

«Вопрос нашего ухода из партии пока официально не решен, но разница во мнениях настолько большая, что нет смысла оставаться вместе», — заявил Дарчиашвили, который поддерживает сторону Бокерия и Бакрадзе.

При этом Дарчиашвили выразил надежду, что возникший в партии конфликт не придется решать в суде: «Хочется верить, что съезд партии пройдет так, что не придется обращаться в суд. И они поймут, что устав партии нарушать нельзя».

В противоборствующем лагере в случившемся расколе обвиняют группу сторонников Саакашвили.

«К сожалению, команда, которой сегодня руководит Михаил Саакашвили, помимо той кампании, которую они ведут против нас о, якобы, нашей сделке с Иванишвили , сейчас решила отказаться от демократических процедур», — сказала журналистам Елена Хоштария.

Команда Бокерия и Бакрадзе вчера попыталась собрать заседание политического совета. Там должен был быть поставлен вопрос о пересмотре решения о проведении политического съезда партии 20 января. Также на съезде планировалось упразднить организационную комиссию съезда, поддерживающую идеи Саакашвили.

Однако команде Бокерия не удалось собрать достаточного количества сторонников — из-за отсутствия кворума заседание политсовета сорвалось.

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