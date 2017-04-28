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Давид Усупашвили пообещал создать партию к местным выборам

13:34, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили возвращается в политику. Об этом Усупашвили заявил сегодня на брифинге. Он подтвердил, что к намеченным на осень выборам в местные органы власти намерен создать центристскую партию.

«Я с сегодняшнего дня возвращаюсь в политику. Возвращаюсь для того, чтобы делать дело лучше вместе с теми единомышленниками, которые готовы служить стране», — сказал Усупашвили.

«Я не собираюсь выстроить рядом с собой на возвышенности 10-12 известных, менее известных или совсем неизвестных людей и оттуда пообещать вам спасти страну и сообщить, что у нас есть волшебная палочка. Нет, у нас нет волшебной палочки, но мы предлагаем обществу вместе выбраться из магического круга», — сказал Усупашвили.

По его словам, «новая партия будет создана на фоне местных выборов». «Это будет центристская партия, которая использует рациональные и нужные формулы и доктрины для строительства страны с разных флангов», — пообещал Усупашвили.

Давид Усупашвили 25 лет был членом «Республиканской партии», при этом восемь лет — в 2005-2012 годы, являлся ее председателем.

В 2003 году партия поддержала «революцию роз» и правительство Михаила Саакашвили, но затем перешла в оппозицию. В последующие годы представители «республиканцев» принимали участие во всех масштабных акциях протеста оппозиции. В 2011 году «Республиканская партия» вошла в состав коалиции «Грузинская мечта», которую возглавлял грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили.

Коалиция в 2012 году выиграла парламентские выборы и «Республиканская партия» попала в парламент Грузии, а Усупашвили был избран председателем парламента. С 2012 года партию возглавляет Хатуна Самнидзе. В составе коалиции «Республиканская партия» оставалась до июля 2016 года.

Сам Усупашвили и его супруга Тина Хидашели, а также несколько десятков активных членов партии покинули «республиканцев» сразу после поражения на первом же туре парламентских выборов 2016 года. Причиной ухода назывались разногласия Усупашвили с другими лидерами «Республиканской партии», которые настаивали на более активной критике властей.

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