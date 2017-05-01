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Делегация из Казахстана интересуется опытом Грузии в борьбе с коррупцией   

18:27, Май 1, 2017

 

 

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия.  В Тбилиси с официальным визитом прибыла делегация Казахстана во главе с генеральным прокурором страны Жакипом Асановым.

В ходе двухдневного визита  казахская делегация ознакомится с работой Главной прокуратуры и министерства юстиции Грузии.

«Мы приехали сюда, в Грузию, изучать опыт законодательства, правоохранительной службы. И для нас представляют огромный интерес те достижения, которые есть у Грузии, особенно в уголовном процессе и переходе на электронную документацию. Для нас также представляет большой интерес борьба с коррупцией», — сказал Жакип Асанов.

Гостей из Казахстана принял замглавы министра юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе и Главный прокурор Ираклий Шотадзе.

В состав делегации Казахстана, помимо генерального прокурора, входят его заместитель, заместитель министра юстиции Казахстана, судья Верховного суда, глава следственного департамента МВД Казахстана, заместитель главы Службы доходов и антикоррупционного штаба, а также руководители разных департаментов прокуратуры.

Грузинские прокуроры ознакомят делегацию из Казахстана с основными принципами уголовно-процессуального законодательства и правилами ведения уголовного преследования, осуществления правосудия и расследования дела.
«На встрече мы ознакомили наших коллег с осуществленными в нашей стране реформами прокуратуры, в том числе с приоритетными направлениями нашей работы, теми вызовами, перед которыми стоит наша прокуратура», — сказал Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

Грузинская сторона предоставила информацию о новом принципе выбора Главного прокурора страны. Согласно изменениям, внесенными в 2015 году в закон «О прокуратуре Грузии», Главного прокурора сроком на шесть лет избирает прокурорский совет, состоящий из 15 человек, восемь членов которых выбирает прокурорская конференция. Прокурорским советом руководит министр юстиции Грузии.
 

 

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