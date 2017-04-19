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Депутату Отару Кахидзе в парламенте разбили голову

17:14, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия.  Депутата парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отара Кахидзе увезли из парламента с разбитой головой.

По данным грузинских СМИ,  в депутатской комнате в парламенте Грузии в Кутаиси произошел спор между депутатом от «Европейской Грузии» Георгием Канделаки и депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Вано Зардиашвили.

Во время спора Канделаки бросил пепельницу, которая случайно попала в его же однопартийца Отара Кахидзе. Пока неизвестно, что стало  причиной ссоры Канделаки с Зардиашвили.

Сегодня в парламенте выступает глава Службы Госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури. Недовольство оппозиции вызвало решение правящей партии закрыть вторую часть заседания.

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