Депутату Отару Кахидзе в парламенте разбили голову

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. В высокогорной Аджарии, в селе Цаблана сегодня чтят память местных жителей, погибших в результате оползня 28 лет назад. Трагедия произошла 19 апреля 1989 года — оползень накрыл спящую деревню. Экологическая катастрофа унесла жизни 23 человек, в том числе и трех детей. Сегодня село в Аджарии посетил премьер-министр Грузии