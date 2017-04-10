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Дети грузинских мигрантов будут учить родной язык в Греции

14:20, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. В государственной школе №50 в столице Греции Афинах началось осуществление пилотной программы по изучению грузинского языка. Программа была специально разработана для грузинских учеников греческих школ. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в министерстве иностранных дел.

Как сообщается на официальном сайте МИД Грузии, на территории Греции проживает около 200 тысяч граждан Грузии — это, в основном, трудовые мигранты.

Программа предоставит возможность изучать грузинский язык ученикам 1-6 классов в Афинах. В рамках пилотной программы уроки грузинского языка будут проходить в апреле и мае в неделю два раза. Учебный процесс поручен педагогам, отобранным из воскресных грузинских школ Афин.

В школах за пределами Афин программа изучения грузинского языка будет задействована с сентября 2017 года.

Если пилотная программа окажется удачной, грузинская сторона с помощью министерства образования, исследований и дел по религии Греции рассмотрит вопрос внедрения программы и для грузинских учеников старших классов.

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