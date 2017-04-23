Девочка-подросток разбилась насмерть, упав с крыши дома в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Количество жертв дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге Кутаиси увеличилось до шести человек, еще один пострадавший в аварии остается в реанимации, сообщает телеканал «Имеди». Минувшей ночью на дороге столкнулись легковой автомобиль марки «Mercedes» и внедорожник «Jeep». Оба автомобиля двигались по трассе на высокой скорости. Спустя несколько секунд после столкновения, в эти машины врезалась