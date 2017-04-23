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Девочка-подросток разбилась насмерть, упав с крыши дома в Тбилиси

18:00, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. 13-летняя девочка упала с крыши восьмиэтажного дома в Тбилиси и скончалась на месте.

Инцидент произошел несколько часов назад в столичном районе Вазисубани.

По данным СМИ, девочка-подросток жила напротив дома, на крыше которого находилась в последние минуты своей жизни. Местные жители не исключают, что ее выбросили, поскольку ведущие на крышу двери были закрыты на замок.

На месте работают эксперт-криминалисты. Тело подростка уже доставили в прозектуру.

Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, уголовное дело возбуждено по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.

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