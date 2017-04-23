Девочка-подросток разбилась насмерть, упав с крыши дома в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. 13-летняя девочка упала с крыши восьмиэтажного дома в Тбилиси и скончалась на месте.
Инцидент произошел несколько часов назад в столичном районе Вазисубани.
По данным СМИ, девочка-подросток жила напротив дома, на крыше которого находилась в последние минуты своей жизни. Местные жители не исключают, что ее выбросили, поскольку ведущие на крышу двери были закрыты на замок.
На месте работают эксперт-криминалисты. Тело подростка уже доставили в прозектуру.
Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, уголовное дело возбуждено по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.