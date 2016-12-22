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До 20 тысяч жителей Тбилиси остались без света

12:15, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. До 20 тысяч жителей Тбилиси остались без света из-за аварийного отключения линии электропередач «Вера-1» и «Вера-2». Об этом сообщили в электрораспределительной компании «Теласи».

Из-за аварийного отключения, которое произошло в 10:04, подача электроэнергии была прекращена жителям Дидубе-Чугуретского района Тбилиси.

На данный момент электроэнергия не подается абонентам на проспекте Давида Агмашенебели и прилегающих улицах, а также частично жителям проспекта Руставели, — сказано в заявлении компании.

Техническая группа «Теласи» ведет работы по ликвидации последствий аварии. В компании обещают восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.

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