Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Дорога, ведущая к грузино-российской границе, закрыта из-за опасности схода лавин, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, на участке Гудаури–Коби магистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено передвижение всех видов транспорта. В Дарьяльском ущелье на 134-135 километрах той же дороги запрещена остановка любого транспорта.
Департамент автомобильных дорог ввел ограничения на основании информации, полученной от Национального агентства окружающей среды Минприроды Грузии. В ведомстве пояснили, что опасность схода лавин возникла в связи с высокой температурой и интенсивными дождями.
Ожидается, что дорога будет открыта сегодня днем. На данный момент за соблюдением указанных режимов следит патрульная полиция Грузии.