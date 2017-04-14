Главное Новости

Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за опасности схода лавин

9:55, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Дорога, ведущая к грузино-российской границе, закрыта из-за опасности схода лавин, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, на участке Гудаури–Коби магистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено передвижение всех видов транспорта. В Дар ьяльском ущелье на 134-135 километрах той же дороги запрещена остановка любого транспорта.

Департамент автомобильных дорог ввел ограничения на основании информации, полученной от Национального агентства окружающей среды Минприроды Грузии. В ведомстве пояснили, что опасность схода лавин возникла в связи с высокой температурой и интенсивными дождями.

Ожидается, что дорога будет открыта сегодня днем. На данный момент за соблюдением указанных режимов следит патрульная полиция Грузии.

Комментарии