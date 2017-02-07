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Дорожная сводка от департамента автомобильных дорог Грузии на 7 февраля 

12:26, Февраль 7, 2017

 

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Ораничения из-за снегопада и гололеда действуют на ряде автомагистралей Грузии, в том числе и на дороге, ведущей к границе с Арменией.

Согласно правилам, установленным департаментом автомобильных дорог Грузии:

На 90-112 километре трассы Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение для всех видов транспорта разрешено только с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами ограничений нет.

Аналогичный режим действует на 110-146 километре участка Родионовка (Паравана)-Ниноцминда дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Ниноцминда.

В Западной Грузии, на 71-118 километре дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Остальные машины пропускают  при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет.

На перевале Накерала, 35-57 километре автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, а также на 1-22 -22 километре трассы Алпана-Цагери запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест. Дорога свободна для другого вида транспорта.

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