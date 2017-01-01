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В Рустави автомобиль въехал в памятник — погибло пятеро человек

17:59, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Пять человек погибли сегодня рано утром в результате автомобильной аварии в городе Рустави.

Автомобиль марки BMW въехал на скорости в мемориал на площади Якова Цуртавели, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД.

Столкновение было таким сильным, что автомобиль загорелся. Все пятеро находившихся в автомобиле погибли.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.

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