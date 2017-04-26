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ДТП в Тбилиси: под колесами авто погибла женщина

13:33, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на окраине Тбилиси, сообщает телеканал «Имеди».

Инцидент произошел минувшей ночью в 11 микрорайоне Темка. Жертвой ДТП стала женщина, от полученных травм она скончалась на месте. Другие детали происшествия пока неизвестны.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека», что наказывается я лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

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