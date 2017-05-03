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Два человека погибли в аварии в Аджарии

11:30, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в черноморском курортном поселке Гонио, сообщает интернет-издание «Батумелеби».

Авария на автомагистрали Батуми-Сарпи произошла сегодня утром. Во время движения по трассе столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП погибли двое мужчин. В министерстве внутренних дел сообщили, что к ним не поступала информация о других пострадавших.

Уголовное дело начато по 7 части 276 статьи УК Грузии – нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерти двух или более человек. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

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