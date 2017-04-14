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Движение транспорта в Дарьяльском ущелье восстановлено

11:29, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Движение транспорта на дороге в направлении грузино-российской границы восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Автомобильное движение в Дарьяльском ущелье было запрещено накануне из-за опасности схода лавин.

В настоящее время движение на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно. На участке Гудаури-Коби машины могут двигаться без остановки только по лавинозащитным тоннелям.  Автомобили с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью более 30 мест в тоннелях могут двигаться в одностороннем режиме.

В Дарьяльском ущелье на 134-135 километрах той же трассы запрещена остановка для всех видов транспорта.

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