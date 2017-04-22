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Двое граждан Грузии арестованы в Бирме по обвинению в краже 90 тысяч долларов

18:04, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Два гражданина Грузии арестованы в Бирме по обвинению в краже 90 тысяч долларов, сообщает RFEL.

Согласно информации полиции города Янгон, 64-летний Реваз Джанджгава и 51-летний Малхаз Нармания хотели вывезти украденные деньги их страны. Наличные они пытались пронести на борт самолета в нижнем белье, однако были задержаны при прохождении пограничного контроля.

Полиция подозревает, что деньги были украдены из пункта обмена валют 21 апреля.

В заявлении местных правоохранителей отмечается, что Джанджгава и Нармания находились в Бирме по туристической визе.

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