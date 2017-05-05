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Двое полицейских пострадали во время инцидента в Озургети

9:43, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Двое полицейских были госпитализированы в результате инцидента, произошедшего минувшей ночью в Озургети, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Сотрудники МВД получили травмы, а еще трое молодых людей были задержаны, после конфликта, начавшегося в бильярдном зале города в Западной Грузии.

По словам родственников задержанных, ссора между молодыми людьми и полицейскими, одетыми в гражданское, произошла во время игры в бильярд. Они также заявляют о злоупотреблениях со стороны полиции – по их словам, молодые люди были избиты при задержании.

В министерстве внутренних дел Грузии озвучили прямо противоположную версию случившегося.

Двое полицейских зашли в бильярдную, когда услышали доносящиеся оттуда крики и ругань, говорят в МВД. Они призвали участников ссоры соблюдать порядок, однако те отказались выполнить требования правоохранителей.

В связи с произошедшим начато следствие по 353 статье УК Грузии – «нападение на полицейского или другого представителя власти либо публичное учреждение». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

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