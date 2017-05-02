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 Двум компаниям в Китае запретили использовать грузинское название «Набеглави»  

20:11, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия.  Грузия добилась того, что в Китае местным компаниям запретили «недобросовестно»  использовать название грузинской минеральной воды «Набеглави».

После соответствующего обращения  государственного агентства «Грузпатент» («Сакпатенти»)  ведомство по торговым знакам государственной администрации торговли и промышленности Китая (SAIC) запретило двум китайским компаниям выпускать продукцию под брендом «Набеглави».

С официальной жалобой к Китаю «Грузпатент» обратился в 2016 году после того, как стало известно, что  название «Набеглави» с «недобросовестным умыслом» было зарегистрировано на имя двух китайских компаний, — отмечается в сообщении ведомства.

В «Грузпатенте» надеются, что жалоба будет способствовать борьбе с незаконным использованием наименований известных грузинских минеральных вод как в Китае, так и в других странах.

Согласно закону «О наименовании места происхождения товара и географического обозначения», название бренда «Набеглави» происходит от одноименного села, расположенного в Чохатаурском районе региона Гурия, где в 1905 году был обнаружен источник этой минеральной воды. Заводским производством минеральной воды «Набеглави» занимается грузинская компания «Цкали маргебели», основанная в 1997 году.

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