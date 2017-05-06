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Джанелидзе: Экспорт Грузии в Евросоюз за январь-март вырос на 44%

12:49, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Экспорт Грузии в страны Евросоюза за январь-март 2017 года увеличился на 44%, что стало прямым результатом задействования Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Об этом заявил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, комментируя ход визита в Грузию комиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнеса Хана.

DCFTA является частью Соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом, которое стороны подписали в июне 2014 года.

«Грузинский экспорт в ЕС за три первых месяца 2017 года увеличился на 44%, что служит явным доказательством того, насколько важно DCFTA и институциональные реформы. Эти институциональные реформы не только стимулируют экспорт грузинской продукции на европейский рынок, но и сделают их конкурентоспособными на международном рынке», — сказал Джанелидзе в комментарии телеканалу «Имеди».

Накануне Хан и премьер Георгий Квирикашвили подписали финансовое соглашение, на основании которого Евросоюз выделит Грузии 32 миллиона евро для поддержки Соглашения по ассоциации Грузии с ЕС.

Говоря об оформленном соглашении, Джанелидзе отметил, что эти средства будут направлены на институциональное укрепление государственных учреждений страны.

Кроме того, выделенные финансы пойдут на реализацию программ, которые откроют новые возможности для представителей науки, инноваций и культуры. В их числе крупнейшая в истории ЕС программа по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020», а также проект «Креативная Европа», направленный на поддержку культурного, креативного и аудиовизуального секторов.

Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, было ратифицировано парламентами всех стран Евросоюза и вступило в силу с 1 июля 2016 года.

Соглашение об ассоциации предусматривает сближение политической и экономической системы Грузии с европейскими ценностями, стандартами и нормами ЕС.

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