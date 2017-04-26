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Джанелидзе: Германия – крупнейшей донор Грузии

18:20, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, который находится с официальным визитом в Германии, заявил о необходимости расширения экономического сотрудничества двух странах.

Джанелидзе провел переговоры с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Кристофом Хойсгеном, а также встретился с представителями грузинской диаспоры в Германии.

«Сегодня 350 немецких компаний уже представлены в Грузии, они трудоустраивают население Грузии, и мы говорим о еще больших экономических возможностях… Германия – крупнейший донор Грузии, на протяжении 25 лет Германия оказала Грузии помощь на сумму более 800 миллионов евро для того, чтобы Грузия стала демократической страной, были созданы новые экономические возможности и Грузия сблизилась с ЕС и НАТО», — сказал Джанелидзе после встречи с Хойсгеном.

Министр иностранных дел Грузии отправился с трехдневным официальным визитом в Германию накануне. Сегодня он примет участие в праздничном мероприятии, приуроченном к открытию года грузино-германской дружбы.

Торжественный вечер пройдет в конференц-зале федерального министерства иностранных дел Weltsaal в Берлине. К приглашенным гостям с речью обратятся первые дипломаты Грузии и Германии Михаил Джанелидзе и Зигмар Габриэль.

Там же состоится концерт с участием грузинских музыкантов, также будет представлена экспозиция «Наследие будущего — 200 лет: грузино-германские истории». В рамках мероприятия также запланирована дискуссия, модератором которой выступит посол Грузии в Германии Ладо Чантурия. В дискуссии примут участие вице-президент Франкфуртской книжной ярмарки Тобиас Восс, грузинская скрипачка Лиза Батиашвили и бывший футболист немецкой Бундеслиги, президент Федерации футбола Грузии и грузинский депутат Леван Кобиашвили.

В 2017 году отмечается 200-летие основания в Грузии первого немецкого поселения, а также 25-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Германией.

Германия была первой страной из Европейского Содружества, признавшей независимость Грузии. В 1992 году страны установили дипломатические отношения и в Грузии открылось посольство Германии.

Грузия и Германия сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования.

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