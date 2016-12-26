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Джанелидзе: Отмена Россией виз для граждан Грузии не требует от нас усилий

18:59, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. Решение об отмене Россией виз для граждан Грузии не требует никаких конкретных действий со стороны Грузии. Об этом глава МИД Грузии заявил сегодня в парламенте страны.

Так Михаил Джанелидзе прокомментировал выступление президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе в ходе пресс-конференции не исключил отмену визового режима для граждан Грузии.

«Мы упразднили визовый режим для граждан России и с нашей стороны нет никаких ограничений. Нет никаких предусловий, чтобы Российская Федерация приняла это решение. Они могут свободно и односторонне принять это решение. Если они примут решение, мы поприветствуем этот факт, но это не требует со стороны Грузии никаких усилий, никаких конкретных действий или реагирования» — заявил Джанелидзе на заседании комитета по внешним связям.

В настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз, однако граждане Грузии должны получать визу для визита в Россию.

В декабре 2015 года Россия приняла решение о введении упрощенного визового режима с Грузией.

Согласно новым правилам, имея на руках оформленное в миграционных органах приглашение, любой гражданин Грузии может получить частную, деловую, гуманитарную, рабочую визу (кроме туристической) любой кратности. При этом приглашение может быть оформлено гражданином РФ вне зависимости от степени родства. Кроме того, для ускорения процесса с февраля введен новый вид приглашений – электронные, которые, в отличие от обычных бумажных можно отправить по электронной почте.

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