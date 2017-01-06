Джон Маккейн: Можно ли научить свинью летать

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ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, находясь в Тбилиси, прямо обвинил российского президента
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