Главное Новости Экономика

ЕБРР впервые разместит на Лондонской бирже евробонды в лари

13:17, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) впервые разместил еврооблигации, номинированные в грузинской национальной валюте — лари.

Еврооблигации на сумму 120 миллионов лари (46,7 миллиона евро) размещены сроком на пять лет, ставка купона привязана к ставке по трехмесячному депозитному сертификату Национального банка Грузии (последнее значение — 6,9% годовых). Организатором выпуска стал грузинский TBC Bank.

ЕБРР намерен подать заявку на листинг указанных еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже.

«Размещение еврооблигаций стало возможно благодаря недавнему достижению связи между Clearstream и грузинским рынком. Это позволило грузинскому лари стать валютой расчета в международном центральном депозитарии ценных бумаг. Также появилась возможность стимулировать увеличение международных инвестиций на внутреннем рынке», —, отмечается в пресс-релизе ЕБРР.

Ранее банк разместил четыре выпуска облигаций в Грузии. Последний из них был размещен в июне на сумму 107 миллионов лари под 6,45% годовых. На сегодняшний день ЕБРР профинансировал в Грузии 205 проектов на общую сумму 3,1 млрд евро в различных секторах экономики. Первый кредит в лари был выдан в марте 2010 года.

Комментарии