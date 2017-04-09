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Экипаж самолета Turkish Airlines принял роды у пассажирки во время авиарейса

15:59, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего транзитом из Гвинеи в Турцию, принял роды на высоте 12 800 метров.

Схватки у пассажирки Нафи Дьяби, которая является гражданкой Франции, начались спустя несколько минут после взлета.

Экипаж рейса Конакри-Уагадугу-Стамбул не потерял самообладания и, заручившись поддержкой нескольких пассажиров, принял удачные роды. Новорожденную девочку назвали Кадижу. По прилету в Уагадугу мать и дочь доставили в роддом. Обе чувствуют себя хорошо, сообщили врачи из Буркина-Фасо.

В пресс-релизе авиакомпании отмечается, что пассажирка находилась на 28 неделе беременности.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, большинство авиакомпаний в мире допускают перелет беременных женщин до 36-й недели после зачатия ребенка, однако начиная с 28-й недели беременности от пассажирок требуется справка от врача с ориентировочной датой появления младенца на свет.

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