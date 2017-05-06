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Экспорт грузинского вина в январе-апреле вырос на 59%

16:55, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. За январь-апрель Грузия экспортировала около 18,4 миллионов бутылок вина в 39 стран мира, говорится в сообщении Национального агентства вина.

Показатели за первые четыре месяца 2017 года на 59% больше объема экспорта за аналогичный период в прошлом году. Стоимость экспортированного вина составила 41,4 миллиона долларов, что на 54% больше прошлогодних данных.

Пятерку стран, лидирующих по экспорту грузинского вина возглавляет Россия — поставки на рынок этой страны выросли по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 87% — более 11 миллионов бутылок грузинского вина. На втором месте Китай — рост 207%, отправлено около 3 миллионов бутылок вина, на третьем Украина — рост 26%, 1,8 миллионов бутылок, далее следуют Польша — более 814,8 тысяч бутылок, рост 19% и Казахстан — более 602,4 тысяч бутылок.

Особый рост экспорта в январе-апреле 2017 года был отмечен в следующих странах: Франция — 332% (65 040), Азербайджан — 217% (42 264), Израиль — 150% (65 490), Германия — 38% (145 168), Беларусь — 37% (183 150), Латвия — 14% (400 190).

В январе-апреле этого года Грузия также экспортировала в 14 стран более 4,3 миллионов бутылок бренди, что на 51% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Прибыль от реализации бренди выросла на 67%, достигнув 10,7 миллионов долларов.

Кроме того, Грузия экспортировала чачу, коньячный спирт, виноматериалы, в результате чего за четыре месяца 2017 года общий доход от их реализации на внешнем рынке составил 75,4 миллионов долларов — на 59% больше, чем в январе-апреле прошлого года.

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