Главное Новости Политика

Эмзар Квициани назвал Гигу Бокерия «иностранным резидентом»

17:47, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Депутат от партии «Альянс патриотов» Эмзар Квициани сегодня в парламенте пытался устроить драку с депутатом от партии «Европейская Грузия» Гигой Бокерия.

Квициани словесно оскорбил Бокерия, а затем бросил в него ручку.

Словесная перепалка произошла на пленарном заседании высшего законодательного органа, где сегодня с докладом выступает глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури. Отчет частично закрыт для прессы и общественности. Между тем оппозиционные фракции партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» требуют сделать публичной ту часть выстпуления Гомелаури, где глава СГБ будет отвечать на вопросы депутатов.

В то время, когда депутаты обсуждали этот вопрос, Эмзар Квициани заявил, что «нет никакой разницы – закрытым будет заседание или открытым, если на нем присутствует иностранный резидент Гига Бокерия». За этим высказыванием последовал спор и попытка Эмзара Квициани устроить драку. После того, как депутата остановили, он стал со своего места бросать в Бокерия ручку, бумаги и выплеснул в его направлении воду из стакана.

Партия консервативного и антизападного толка «Альянс патриотов» по итогам выборов 2016 года получила в парламенте Грузии шесть мест.

Эмзар Квициани летом 2006 года заявил о неподчинении правительству Грузии и возглавил вооруженное сопротивление властям в Кодорском ущелье, а после неудачи бежал на территорию Абхазию, а затем в Россию.

После смены власти в Грузии, в феврале 2014 года Квициани вернулся в Тбилиси, был задержан в аэропорту, предстал перед судом и в ноябре того же года был признан виновным в создании незаконного вооружённого формирования и организации военного мятежа и приговорён к 12 годам лишения свободы. 28 января 2015 года был освобождён из зала суда решением Кутаисского апелляционного суда.

Комментарии