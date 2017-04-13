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ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 3 млн евро семьям погибших при теракте в Беслане

13:54, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу, поданную родственниками погибших и пострадавших детей в результате теракта в Беслане в 2004 году.

В общей сложности суд принял семь жалоб от 409 человек, чьи семьи пострадали в ходе террористической атаки 1–3 сентября 2004 года.

ЕСПЧ присудил пострадавшим компенсацию в общей сложности в 2,9 миллионов евро. Кроме того, суд обязал российские власти выплатить заявителям 88 тысяч евро на судебные расходы. Решение опубликовано на сайте

Страсбург признал, что Россия «провалила план» спасательной операции при теракте, нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты.

Суд также счел, что российские власти не приняли необходимых мер для расследования всех обстоятельств теракта и причин гибели заложников.

Истцы утверждали, что гибель людей стала результатом «непропорционального применения силы» со стороны сил безопасности. В вопросе относительно того, привели ли действия правоохранительных органов к значительному увеличению количества жертв среди заложников, суд отметил, что штурм «в какой-то степени» повлиял на гибель людей.

При этом ЕСПЧ установил, что у российских властей была информация о готовящемся теракте, однако никаких мер для минимизации риска принято не было, а операция по спасению заложников не была достаточным образом продумана.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 города Беслана, которую удерживали два дня. Заложниками оказались 1128 человек, это были дети, сотрудники школы и родители. Штурм здания начался на третий день, в результате погибло 314 человек, в том числе 186 детей. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

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