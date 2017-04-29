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Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull может пройти в Грузии

20:12, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Один из этапов чемпионата мира по авиагонкам серии Red Bull Air Race может пройти в Батуми – возможность проведения в Грузии самого известного соревнования по аэробатике обсуждалась в ходе встречи председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе и генерального директора чемпионата Эриха Вольфа. на встрече в Батуми.

Этапы чемпионата Red Bull по аэробатике – спортивному исполнению фигур высшего пилотажа, с 2003 года проходят в разных странах.

«На встрече было уделено внимание тем положительным сторонам, которые принесет проведение Мирового чемпионата по авиагонкам стране и региону. Кроме экономической пользы проведение чемпионата будет способствовать увеличению узнаваемости Аджарии и ее популяризации», — говорится в сообщении на сайте правительства Аджарии.

Патарадзе заявил, что желательно, чтобы этап чемпионата проходил летом.

В свою очередь генеральный директор чемпионата Эрих Вольф отметил, что Батуми понравился организаторам и они видят перспективу проведения чемпионата в Грузии.

«Нам очень понравился город. Здесь прекрасный ландшафт и я уверен, что авиагонки Red Bull предадут городу новое измерение», — заявил Вольф.

Мировая серия Red Bull Air Race — это международный чемпионат по авиагонкам, в рамках которого лучшие пилоты легкомоторных самолетов соревнуются в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс.

Проходя трассу, обозначенную надувными пилонами, мастера аэробатики демонстрируют фигуры высшего пилотажа на скорости до 400 километров. Чемпион серии определяется в конце сезона по количеству набранных очков.

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