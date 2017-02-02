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Евродепутат: Народ Грузии в отличие от правительства заслуживает безвизовый режим

23:17, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия. Евродепутаты призвали правительство Грузии продолжать курс на евроинтеграцию.  

Сегодня вместе с поздравлениями по поводу решения Европарламента отменить визовый режим для граждан Грузии европейские парламентарии  высказывали и критику в адрес грузинских властей. В интервью телекомпании «Рустави-2»  депутаты посоветовали продолжать реформы и соблюдать права оппозиции и принципы свободы прессы.

Пятрас Ауштрявичюс – евродепутат от Литвы напомнил правительству Грузии о принципах европейской демократии.

«Поздравляю вас, Грузия! Празднуйте, приезжайте в Европу, но надеюсь, что Грузия понимает, что это только начало. Нужно соблюдать верховенство закона, принципы свободы СМИ и свободы слова, а также права оппозиции, несмотря на то, какие заявления она делает», — заявил литовский евродепутат.

Яцек Сариуш-Вольский – евродепутат от Польши сделал еще более жесткий комментарий.

«Народ Грузии заслужил визалиберализацию. А правительство Грузии этого не заслуживает, так как в стране по-прежнему есть политические заключенные и на свободную прессу – такую как телекомпания «Рустави-2», все еще осуществляется давление», — заявил Сариуш-Вольский.

«Мы получаем неправильные сигналы, особенно в последнее время. Они [правительство Грузии] заявили, что не собираются принимать участие в предстоящем саммите НАТО. Это означает, что Грузия в условиях существующей власти приближается к сфере влияния России. Граждане Грузии не должны это допустить и должны требовать от властей продолжения заявленного страной курса на евроинтеграцию», — подчеркнул польский депутат.

 

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