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«Европейская Грузия» предлагает провести плебисцит по вопросу избрания президента

10:00, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Партия «Европейская Грузия» обращается к правительству с инициативой о проведении плебисцита, — об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» заявил депутат парламента от этой оппозиционной партии Гига Бокерия.

Согласно инициативе, плебисцит должен быть проведен по двум вопросам: процедуре избрания президента и перехода на пропорциальную систему выборов парламента.

«Юридической проблемы не будет, так как мы не говорим о проведении референдума. В рамках плебисцита можно просто провести опрос и узнать мнение народа по этим вопросам. Один вопрос будет: «Хотите ли вы, чтобы президента избирали вы или его должен избирать парламент?» и второй – «Хотите ли вы избирательную систему, где мандаты распределяют по пропорциональной системе, а не переходят в пользу победившей партии?». Абсолютно возможно объяснить эти положения содержательным вопросом», — считает Бокерия.

Депутат также отметил, что свою инициативу «Европейская Грузи» официально представит правительству и общественности на будущей неделе.

Согласно проекту внесения изменений в конституцию Грузии, инициированному правящей партией «Грузинская мечта», упраздняется проведение прямых и всеобщих выборов президента. Согласно проекту, президента будет избирать сроком на пять лет коллегия из 300 выборщиков без проведения дебатов и путем тайного голосования. В документе не приведены сроки – с какого именно года президент будет избираться специальной коллегией.

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