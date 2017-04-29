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«Европейская Грузия» заявляет о кумовстве в министерстве обороны

13:49, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Оппозиционная партия «Движение за свободу – Европейская Грузия» заявляет о практике непотизма в министерстве обороны Грузии.

Сегодня депутат парламентского меньшинства Ирма Надирашвили провела брифинг, на котором заявила, что «Европейская Грузия» располагает информацией о двух случаях кумовства в оборонном ведомстве.

По ее словам, партии известно, что неформальными личными связями для предоставления своим близким родственникам высокопоставленных мест воспользовались депутат «Грузинской мечты» София Киладзе, которая возглавляет парламентский комитет по защите прав человека, а также депутат Тамар Гулордава – новое лицо правящей партии, не так давно она занимала должность заместителя министра пробации и исполнения наказаний.

Должности в Генеральной инспекции Минобороны получили супруги депутатов.

«Из открытых источников в министерстве обороны нам прислали ответ на запрос – документ с подписью министра обороны Левана Изория, в котором идет речь о назначении в Генеральную инспекцию Минобороны Автандила Харадзе — мужа одного из депутатов Софии Киладзе… Второй факт касается Тамар Гулордава и ее мужа Левана Вахтангадзе, который по приказу Левана Изория также был назначен в Генинспекцию», — сказала Надирашвили.

Она отметила, что родственники политиков не должны становиться объектом пристального внимания или инструментом политической борьбы, однако, по ее словам, иногда политики сами заставляют оппозицию и общественность задавать вопросы из-за своих поступков.

«Европейская Грузия» требует, чтобы министерство обороны и сами депутаты ответили на обвинения и прокомментировали обнародованную сегодня информацию.

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