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Евровидение 2017: Тамара Гачечиладзе завершила промо-тур по Европе

17:23, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Тамара Гачечиладзе, представляющая в этом году Грузию на международном конкурсе песни «Евровидение» в Киеве, завершила свой промо-тур по Европе.

Грузинская певица выступила на пре-пати «Евровидения» в Мадриде (Испания), Амстердаме (Нидерланды), а также в Тель-Авиве (Израиль).

В Тбилиси перед «Евровидением» Гачечиладзе выступит 21 апреля, в 23:00, в ресторане Floor 8.

Тамара Гачечиладзе представит свою страну на «Евровидении» с песней Keep the Faith. Песня призывает сохранить веру в лучшее несмотря ни на что. Музыку написал Анри Джохадзе, текст  принадлежит самой Тамаре Гачечиладзе.

Недавно в сети появился и видеоклип на Keep the Faith. В ролике песню Тамары Гачечиладзе исполняют люди разной национальности, расы, конфессии, возраста, профессии, положения, статуса и судьбы.

Клип создал режиссер Темур Квирквелия, который ранее уже работал с грузинскими участниками Евровидения. В 2013 году Квирквелия снял клип на песню Нодико Татишвили и Софии Геловании Waterfall. Ему же принадлежит работа над видеоклипом композиции Midnight Gold прошлогодних участников «Евровидения» от Грузии – Ники Кочарова и группы Young Georgian Lolitaz.

В Киев на «Евровидение» грузинская делегация отправится 29 апреля. На следующие день Гачечиладзе проведет первые репетиции, а также встретится с журналистами.

Выступление Гачечиладзе на «Евровидении 2017» состоится в первом полуфинале конкурса 9 мая. Финал пройдет 13 мая 2017 года.

34-летняя Тамара (Тако) Гачечиладзе — уроженка Тбилиси. В 2009 году в составе коллектива «Стефане и 3G» она должна была выступать от Грузии на «Евровидении» в Москве. Но этого не произошло из-за политического подтекста подготовленной группой для конкурса песни под названием «We Dont Wanna Put In»: текст композиции попросили изменить, однако группа предпочла отказаться от участия.

 

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